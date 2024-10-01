بالفيديو - غارة تستهدف منزل اللواء منير المقدح في عين الحلوة

غارة اسرائيلية تستهدف منزل مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان منير المقدح في مخيم عين الحلوة بصيدا والمقدح لم يكن متواجداً في المنزل pic.twitter.com/DPPvfOfHLZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 1, 2024
غارة اسرائيلية تستهدف منزل مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان منير المقدح في مخيم عين الحلوة بصيدا والمقدح لم يكن متواجداً في المنزل pic.twitter.com/DPPvfOfHLZ
بدأ جيش العدو في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعيد ساعات قليلة من غارات معادية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت أحياء عدة، وعقب أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع وزير حرب العدو يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.