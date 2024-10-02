مسؤول الإعلام بحزب الله محمد عفيف: لا وجود إطلاقا لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية

العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏ لا صحة لإدعاءات العدو الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي إستهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس