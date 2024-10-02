حزب الله: قصفنا قاعدة "عميعاد" الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة وحققنا فيها إصابةً مباشرة

إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني

إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني

إذاعة جيش العدو: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني

النائب سليم عون للجديد: يجب أن نكون موقفاً واحداً خاصة بعد اغتيال سماحة الامين العام لحزب الله