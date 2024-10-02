حزب الله: لدى محاولة قوة مشاة معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس فجرنا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة ما أدى لوقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح