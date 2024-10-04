وزير الثقافة استقبل السفير الروسي: على البقيّة الحرّة في هذا العالم المتخاذل والمتآمر أن تنبري لمعاونة لبنان في صموده

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمّد وسام المُرتَضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، السفير الروسي الكسندر روداكوف وتداول وايّاه في مجريات "العدوان الوحشي الإسرائيلي على لبنان الذي يستهدف اوّل ما يستهدف المدنيين" بحسب ما اعتبره المرتضى.