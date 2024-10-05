حماس نعت 4 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة على منزلهم في مخيم البداوي
نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس الشهداء القائد القسامي سعيد عطا الله علي وزوجته شيماء خليل عزّام وابنتيه الطفلتين زينب وفاطمة الذين استشهدوا جراء غارة استهدفت منزلهم في مخيم البداوي .
وقالت الحركة في بيان ان "كتائب القسام؛ وأمام مجازر الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في قطاع غزة الصامد وضفتنا الأبية ومخيماتنا قلاع عودتنا ، لتعاهد أبناء شعبنا على الثأر للدماء الطاهرة التي سالت ولا زالت تسيل، ولتؤكد أن سلسلة ردودها المقبلة ستكون بالأفعال قبل الأقوال، وأنها ستدفّع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين."