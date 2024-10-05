بالفيديو- اسرائيل تغتال قائداً في "القسام " بالبداوي

في تطور هو الأول من نوعه في شمال لبنان استهدفت مسيرة للعدو شقة سكنية داخل مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينين شارع خليل الرحمن ما اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص وهم سعيد علي وزوجتة وابنتاه وعن احتراق الشقه بالكامل، فيما تم نقل الاصابات الى مستشفى الهلال داخل المخيم .