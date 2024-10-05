بالفيديو- اسرائيل تغتال قائداً في "القسام " بالبداوي
في تطور هو الأول من نوعه في شمال لبنان استهدفت مسيرة للعدو شقة سكنية داخل مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينين شارع خليل الرحمن ما اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص وهم سعيد علي وزوجتة وابنتاه وعن احتراق الشقه بالكامل، فيما تم نقل الاصابات الى مستشفى الهلال داخل المخيم .
وقد نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس الشهداء القائد القسامي سعيد عطا الله علي وزوجته شيماء خليل عزّام وابنتيه الطفلتين زينب وفاطمة الذين استشهدوا جراء غارة استهدفت منزلهم في مخيم البداوي .
وقالت الحركة في بيان ان "كتائب القسام؛ وأمام مجازر الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في قطاع غزة الصامد وضفتنا الأبية ومخيماتنا قلاع عودتنا ، لتعاهد أبناء شعبنا على الثأر للدماء الطاهرة التي سالت ولا زالت تسيل، ولتؤكد أن سلسلة ردودها المقبلة ستكون بالأفعال قبل الأقوال، وأنها ستدفّع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين."