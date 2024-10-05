بري تابع مع النائبين غسان سكاف وإيهاب مطر تطورات الاوضاع الراهنة والمستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسةالثانية في عين التينة النائب غسان سكاف حيث جرى عرض للاوضاع العامة السياسية والميدانية النائب سكاف اشار في دردشة مع الاعلاميين ان لبنان لا يتمتع بترف تضييع المزيد من الوقت ووجوده على المحك وعلى كل مكونات الوطن إنجاز الاستحقاق الرئاسي فوراً لافتاً الى أن ⁠إنتخاب الرئيس سيقوي الوحدة الوطنية ويربك الذين ما زالوا يراهنون على ضرب الصيغة اللبنانية والكيان اللبناني .



كما تابع الرئيس بري تطورات الاوضاع الراهنة والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه النائب إيهاب مطر الذي قال بعد اللقاء : الزيارة الرئيس نبيه هي زيارة طبيعية تحت اطار الوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميع اللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي علينا جميعا ، هذه المرحلة تتطلب ان نكون جميعا يداً واحدة والسلاح الانسب لمواجهة العدوان هي الوحدة الوطنية من اجل إقفال الباب أمام الطابور الخامس لزرع الفتنة بين اللبنانيين .



وأضاف : زيارتنا هي لدعم خارطة الطريق التي اعلن عن الرئيس نجيب ميقاتي من هذا المنبر والتي تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار ، تطبيق القرار ١٧٠١ وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ، هذا ما كنا نطالب به تقريبا وقف فوري لاطلاق النار من الطرفين والمفروض اليوم على جميع الطبقة السياسية الالتفاف حول هذا القرار الذي تبنته الدولة .

وتابع : خارطة الطريق أيضاً تتضمن ايضا دعوة لانتخاب رئيس للجمهورية يكون رئيسا توافقياً وخاصة الخطوة المتقدمة التي دعا اليها الرئيس بري بدعوة الى جلسة مباشرة دون ان يكون هناك جلسات للتشاور طبعا يصبح المجلس النيابي والجسات هي المكان للتشاور بين النواب لانتخاب رئيس يحظى على اكبر عدد ممكن من التأييد وطبعا اليوم الرئيس التوافقي هو حاجة وطنية واخلاقية وانسانية خاصة ان ازمة الثقة بالبلد عميقة وكبيرة فلا الشعب لديه الثقة بالبلد للاسف ولا المجتمع الدولي ، اعادة الثقة لا يمكن اعادتها الا من خلال بناء الدولة ومن خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس ميقاتي بالتشاور مع الرئيس بري .

وختم : اخير ورغم سودوية الوضع لا بد للبنان من ان يقوم مجددا لبنان الشرعية والمؤسسات والعيش الواحد والموحد ، نضع ايدينا بأيدي الرئيس ميقاتي والرئيس بري وندعو الى وقف فوري لاطلاق النار فاستمرار الحرب يعني ازمة إجتماعية مخيفة وقتل وتشريد وتدمير واذلال للناس هناك واجب على المجتمع الدولي الضغط اكثر على اسرائيل للوصول الى وقف الحرب كما نشكر المجتمع العربي على العمل السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به للوصول الى وقف لاطلاق النار .