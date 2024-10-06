قنابل "اليورانيوم المنضب".. بيان تحذيري هام بعد العدوان على لبنان

واشار المجلي في بيان الة أن رسالته اليوم هي "للاستنكار والتّوعية حول آثار استنشاق غبار القصف الّذي تتعرَّض له ضاحية بيروت الجنوبيَّة وباقي المناطق اللبنانية. إنَّ حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار دليل على استخدام القنابل الّتي تحتوي على اليورانيوم المُنضَّب (Depleted Uranium) الّذي يتمتَّع بقوّة اختراق هائلة. إنَّ استخدام هذه الأنواع من الأسلحة المحرَّمة دوليًا وخصوصًا في العاصمة بيروت المكتظَّة بالسكان، يؤدّي إلى دمار هائل، كما أنَّ غبارها يتسبَّب بالعديد من الأمراض، خاصَّة عند استنشاقه".

إنّ مجلس نقابة الكيميائيين في لبنان يطالب المجتمع الدوليّ وقف العدوان على لبنان، ووقف استخدام القنابل المحرَّمة دوليّا، ويطالب الدَّولة اللبنانيَّة رفع دعوى لدى مجلس الأمن ضدَّ الانتهاكات التي تُمارس على أرضنا ومحاولة القتل الجّماعيَّة للمدنيين الأبرياء في لبنان.

وتمنى مجلس نقابة الكيميائيين من المواطنين "عدم الاقتراب من المناطق التي تتعرض لهذا العدوان بقطر يتجاوز الكيلومترين. وتتمنى على المرغمين من الاقتراب لهذه المناطق الالتزام باللباس الواقي للغبار ولوضع الكمَّامات المختصّة للمواد الكيميائيّة".