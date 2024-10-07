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الخارجية الإيرانية: تقاعس مجلس الأمن أمام التصعيد الإسرائيلي له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين
الخارجية الإيرانية: تقاعس مجلس الأمن أمام التصعيد الإسرائيلي له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين
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مراسل الجديد: سقوط 8 شهداء جراء الغارة التي شنت على برعشيت ليل أمس على مركز اطفاء بنت جبيل
2024-10-07 | 05:27
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مراسل الجديد: سقوط 8 شهداء جراء الغارة التي شنت على برعشيت ليل أمس على مركز اطفاء بنت جبيل
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الجديد:
شهداء
الغارة
برعشيت
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