بالصورة - في البرج الشمالي ..قوة الإنفجار ادت إلى دمار هائل وتطاير السيارة إلى السطح

بالصورة - في البرج الشمالي ..قوة الإنفجار ادت إلى دمار هائل وتطاير السيارة إلى السطح