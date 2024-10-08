رموز ظهرت على هواتف اللبنانيين... وهذا ما كشفته وزارة الاتصالات

ذلك ان كل من رمز 05 415 و رمز 08 415 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان، فيما رمز 30 280 الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الولوج إليها.

وعليه تؤكد وزارة الاتصالات أن لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتي الاتصالات الخليوي