نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي للجديد: منذ لحظة استشهاد السيد نصر الله أداء المقاومة في اليوم الثاني بقي هو ذاته والبيئة الحاضنة رغم الألم الذي اصابها باستشهاد السيد فان المسألة يتم تجاوزها