ميقاتي التقى لازاريني وممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني في السرايا ، على رأس وفد ضم مساعد المفوض العام ساشيني جايوردان، ومديرة شؤون الاونروا دوروتي كلاوس.



واستقبل ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان بليرتا اليكو في حضور مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وقد اطلعت اليكو رئيس الحكومة على المشاريع التي يقوم بها البرنامج لمساندة مؤسسات الدولة في الظروف الراهنة.



رئيس وزراء هولندا

وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من رئيس وزراء هولندا ديك شكوف الذي اعرب عن دعم بلاده للبنان وتشديده على ان الحل الديبلوماسي هو الحل الوحيد لحماية المدنيين ووقف الدمار في لبنان.