عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع.. بيان صادر عن إدارة مستشفى تل شيحا
عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق عدة في البقاع، أصدرت إدارة مستشفى تل شيحا بياناً، جاء فيه:
"نتيجة الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة هذا المساء، تعرض مستشفى تل شيحا الى بعض الاضرار المادية الخفيفة، ونشكر الله ان لا اصابات في صفوف المرضى والعاملين، ان ادارة مستشفى تل شيحا تؤكد استمرارها في رسالتها الانسانية بالرغم من كل الظروف الراهنة، ولن يثنيها شيء عن خدمة اهالي زحلة والبقاع، نأمل تنتهي الازمة الراهنة بأقل اضرار على الجميع".