عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة على البقاع.. بيان صادر عن إدارة مستشفى تل شيحا

عقب الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق عدة في البقاع، أصدرت إدارة مستشفى تل شيحا بياناً، جاء فيه:

