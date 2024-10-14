الجميّل يلتقي الشيخ عباس الجوهري

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل الشيخ عباس الجوهري في حضور رئيس مجلس الشورى في الكتائب الدكتور طوني الحاج وجرى عرض للمستجدات والتطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وكان تشديد على ضرورة عدم شعور أي طائفة بالانكسار بعد اليوم والأهم العودة الى الدولة لبناء لبنان الغد على أسس متينة.



وقال الجوهري بعد الاجتماع أن اللقاء مع رئيس الكتائب جاء في سياق بدء جولة على القيادات المسيحية الروحية والزمنية لشكر هذه البيئة على احتضان أهلنا وشعبنا ولقد سمعنا كلاماً جميلاً في السياسة ولكن في الشق الإنساني والأخوي ليس غريباً على العائلة اللبنانية ان تحتضن أهلها على الرغم من الاختلافات في السياسة ولم نرصد أي خلاف بين البيئتين المضيفة والزائرة في الأديرة والكنائس والمدارس وتوجه بالشكر الى الأحزاب المسيحية ووكل المواقع ا لروحية من البطريركية الى كل المناطق الذين يعملون على احتضان النازحين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تفرق بين اللبنانيين مشدداً على ضرورة احتضان بعضنا البعض بمحبة مشدداً على ضرورة بث الروح الأخوية اللبنانية التي تعكس رؤية جديدة تؤمن هذا البلد.