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محليات

العاهل الأردني لميقاتي: نبذل أقصى الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

2024-10-14 | 09:03
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العاهل الأردني لميقاتي: نبذل أقصى الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان
العاهل الأردني لميقاتي: نبذل أقصى الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

إستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الحسينية اليوم وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والعدوان الاسرائيلي على الجنوب.
وشارك في اللقاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مدير مكتب الملك عبدالله المهندس علاء البطاينة.

في خلال الاجتماع اكد الملك عبدالله"وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ودعم سيادته وأمنه واستقراره". 
 وشدد "على استعداد المملكة لتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب الدائرة".  
وقال" ان الأردن يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان".
 وحذر "من استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع".
بدوره، أعرب  الرئيس ميقاتي عن تقديره لجلالة الملك لوقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه".
وثمن "الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان".
العاهل الأردني لميقاتي: نبذل أقصى الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

محليات

العاهل الأردني

لبنان

نجيب ميقاتي

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