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مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية النبطية احمد كحيل والأعضاء صادق اسماعيل خضر قديح قاسم حجازي بالإضافة إلى مسؤول الإعلام محمد بيطار والموظف محمد زهري في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة
2024-10-16 | 03:52
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مراسل الجديد: استشهاد رئيس بلدية النبطية احمد كحيل والأعضاء صادق اسماعيل خضر قديح قاسم حجازي بالإضافة إلى مسؤول الإعلام محمد بيطار والموظف محمد زهري في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة
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