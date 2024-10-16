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محليات

حالة كوليرا من النمط O1.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

2024-10-16 | 04:50
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حالة كوليرا من النمط O1.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل
حالة كوليرا من النمط O1.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

بيان صادر عن وزارة الصحة العامة:
بتاريخ 14 تشرين الأول، تم ابلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتملة للكوليرا. على اثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. وتم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأول عبر عزل الجرثومة في احدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط O1.

الحالة من الجنسية اللبنانية، توجهت الى المستشفى بتاريخ 14 تشرين الأول بسبب اسهال حاد مائي وتجفاف. لا يوجد سفر عند المريضة. وهي من بلدة السمونية في عكار.
تقوم وزارة الصحة العامة بتقصي الحالة، وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.
كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه. وقد تم جمع عدد من عينات المياه من السمونية ومشمش وارسالها الى المختبرات المرجعية.
وسيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا و المباشرة بإجراءات الاحتواء.
حالة كوليرا من النمط O1.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

محليات

كوليرا

وزارة الصحة

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