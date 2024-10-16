"معلومات مغلوطة".. بيان هام من بلدية الدكوانة

بيان صادر عن بلدية الدكوانة



تؤكد بلدية الدكوانة أنها من اليوم الأول لوصول نازحين لبنانيين الى نطاقها الجغرافي قامت بكل إجراءات التدقيق والتتبُع والإستقصاء المباشر عن كل شخص ، وأن الأعداد الكبيرة للنازحين في الدكوانة هم في مراكز الإيواء ، أي في المعهد المهني والتقني وثانوية الدكوانة الرسمية ، وأن الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية متواجدة داخل هذين المركزين ، ويقومون بعمليات تفتيش دورية ، وهم لديهم نقاط ثابتة داخل هذه المراكز وعلى مداخلها وبواباتها ، هذا بالإضافة الى أن جهاز الشرطة يدخل يومياً الى المراكز للمراقبة وللمساعدة في عملية الإغاثة ، وتؤكد البلدية أنه ليس هناك من عناصر مسلحة على الإطلاق في هذه الأماكن ، كما أن الشقق التي تم إستئجارها من قِبل العائلات النازحة ستقوم البلدية بالكشف عليها ، وقامت بإصدار تعميم يتعلق بهذا الموضوع ، وتقوم الأجهزة المختصة في البلدية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لضمان عدم وجود أي خطر في الشقق على النازحين وعلى مَن يسكن في المباني .

البلدية تؤكد أن المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي يفتقد للدقة وللمصداقية ويهدف الى تخويف المواطنين ، وهي تقوم بكل واجباتها الإحترازية لحماية سكان البلدة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز المخابرات في الجيش اللبناني ،كما أنها تطمئن جميع أبناء البلدة أنه لا داعي للهلع وتطلب من الجميع إبلاغ البلدية بأي أمر يعتبرونه غير طبيعي .