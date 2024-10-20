تفجير حي بميس الجبل وجرف مقبرة بليدا!

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لبنان في جولة اوروبية تستمر لعدة أيام حيث يتوجه أولاً الى إيطاليا للمشاركة في إجتماع لوزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة بيسكارا الايطالية، بناءً على دعوة رسمية وجهت له من نظيره الايطالي انطونيو تياني الذي تترأس حالياً بلاده المجموعة.



