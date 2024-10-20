تفجير حي بميس الجبل وجرف مقبرة بليدا!
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوة إسرائيلية أقدمت على تفجير حي الطراش في ميس الجبل بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار وجرفت مقبرة بليدا وحاولت نسف المباني على أطراف القرى الامامية.
وأغارت طائرات حربية على حي كسار زعتر في مدينة النبطية 7 مرات، أسفرت عن 4 شهداء مدنيين، وجرح آخرين بعدما استهدفت إحدى الغارات مبنى مأهولا من آل كمال وقازان وفارس في حي آل كمال على طريق النبطية - زبدين قرب محطة الكورال وتعمل أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء.