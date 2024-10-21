العدوان الاسرائيلي يستهدف فروع "القرض الحسن" .. والمقاومة تكثف عملياتها

صلية صاروخية باتجاه مربض بيت هلل و

تجمع لقوات العدو في مركباو مستعمرة كريات شمونة

وجاءت الاعتداءات الاسرائيلية بعد تهديدات لجيش العدو بقصف مبان عدة مرفقة بخرائط تُظهر المباني المنويّ استهدافها.وقد تعدت الغارات الـ15 غارة استهدفت فروعاً للقرض الحسن في الجنوب والضاحية والبقاع.وفي هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين إن "الغارات على فروع مؤسسة القرض الحسن هدفها إضعاف علاقات حزب الله بمجتمعه".في المقابل كثفت المقاومة الاسلامية من ردها على العدوان مستهدفة مواقع ومستوطنات العدو، وقد اعلنت أسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.كما اعلنت غب بيانات متفرقة استهداف مربض مدفعية ‌العدو في أودم و تجمعات لقواته في موقع المالكية و في الحارة الشرقية لبلدة مركبا بِصليات صاروخية.واستهدفت ايضاً تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس وتجمعاً لقواته في خلة وردة وبصليات صاروخية