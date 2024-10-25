ميقاتي في ايرلندا بإطار اللقاءات التي يعقدها في عدد من الدول دعماً للبنان

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ايرلندا في اطار اللقاءات التي يعقدها في عدد من الدول دعما للبنان ولوقف العدوان الاسرائيلي عليه.