مقدمة النشرة المسائية

وقالت الشرطة إن مدنيين أطلقوا عليه النار بعدما خرج شاهرا سكينا. شكلت هذه العملية بحسب الاعلام العبري ضربة مؤلمة للوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، واختراقا غير مسبوق لمنطقة حساسة أمنيا، إذ تعتبر الذراع الاستخباراتي لحكومة الإحتلال وتضم المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية، أو ما يعرف ب"أمان"، والأمان المفقود جاء من خاصرة الشمال حيث مسيرات المقاومة تتجول بحرية وعلى علو منخفض بغفلة من منظومات الدفاع الجوي وأصابت إحداها اليوم شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوبي شرقي عكا وهذا المصنع هو لتجميع مكونات الطيران العسكري الإسرائيلي وتصدير هذه القطع إلى خارج الكيان والوصول اليه يعد تحولا استراتيجيا في مسار المعركة وإنفاذا لانذار المقاومة بالاخلاء الفوري كانت الصواريخ تجول بين مستعمرات مرغيليوت، نهاريا، كريات شمونة، المنارة، كرمئيل، يسود همعلاه، شوميرا، المالكية، وقاعدتي زوفولون شمال حيفا وبارليف الصناعية شرق عكا. وترفع جبهة الشمال من حاصل التفاوض على وقف اطلاق النار الذي توزع بين الدوحة والقاهرة وتل ابيب، لكن اسرائيل تختبر مقدرة حماس على التنازل بعد اغتيال قائدها يحيى السنوار.. وتفاوض الموفد الاميركي آموس هوكستين بشروط صعبة.. وتلعب مع مصر لعبة الهدنة المؤقتة واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان بلاده اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة اربعة أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين وقال: ستعقد محادثات خلال عشرة أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل الى وقف دائم. وفي الدوحة تذهب تل ابيب الى إجراء اختبارات عينية لحماس وفقا لما قالته نيويورك تايمز، لكن الحركة أرسلت للموساد برقيات سياسية بأنها ترفض مقترحا لوقف النار من دون انسحاب إسرائيلي من غزة وترحب تاليا بالمقترح المصري. اما على الأسلاك الساخنة إسرائيليا وأميركيا فإن الوسيط الاميركي آموس هوكستين وصل الى تل ابيب وفق معلومات الجديد وسيجتمع الاثنين برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو المستمر بنزوحه من منزله في قيسارية ولن يعود قبل حصوله على أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في محيط المنزل حسبما أعلن مكتبه اليوم، وبهذا الطلب يراكم نتنياهو على ملفات فساده قضية اخرى الى جانب ادانته برشوة الإعلام وتلقي الهدايا والاحتيال وسوء الأمانة واستغلال نفوذ السلطة وملف الغواصات الالمانية من دون خضوعها للشراء العام" بتعبيرنا"، هذا عدا عن فساد شريكة حياته الاجرامية سارة نتنياهو المتهمة بفساد تلقي المجوهرات. لكن ما يطلبه نتنياهو من حماية تبلغ نصف مليون دولار .." لا أمان " عليه وقد يواجه مسيرة قادمة من الجنوب لا يتخطى سعرها ثمانمئة دولار