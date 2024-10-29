على إثر الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي.. شكوى إلى مجلس الأمن!

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنها "بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، قدّمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان، منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 24 تشرين الأول 2024".