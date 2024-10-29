وزير الدفاع وقّع قرار تعيين الناجحين في اختبارات الدخول الى الكلية الحربية

وقّع وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرار تعيين الناجحين المقبولين في اختبارات الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والبالغ عددهم 200 ، وأحيل الى قيادة الجيش لإجراء اللازم.

