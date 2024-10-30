وزير الخارجية بحث ونظيره في النمسا الاعتداء على الكتيبة النمساوية العاملة في اليونيفيل

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا مساء الامس من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ بحثا خلاله الاعتداء الذي تعرض له عناصر في الكتيبة النمساوية العاملة في اليونيفيل.



أدان الوزير بو حبيب الاعتداء على عناصر اليونيفيل، وأكد تمسك لبنان بعملها مشددا على ضرورة عدم التعرض لسلامة وامن عناصرها ومقراتها، وثمّن مساهمة النمسا في المساعدة على حفظ السلم والامن وتضحياتها في هذا المجال، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار. كما شدد الوزير بوحبيب على التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما اجرى الوزير بوحبيب اتصالا هاتفيا" اليوم بقائد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو وأبلغه بإدانة لبنان لهذا الاعتداء، وتمسكه بعمل اليونيفيل، والحفاظ على امن وسلامة عناصرها.