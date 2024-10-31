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مراسل الجديد: غارة استهدفت ليلاً مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح وسط ساحة بلدة جباع ما ادى الى تدميره
2024-10-31 | 02:27
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مراسل الجديد: غارة استهدفت ليلاً مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح وسط ساحة بلدة جباع ما ادى الى تدميره
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