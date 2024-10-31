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محليات

ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لقوات" اليونيفيل" وطلب من بوحبيب متابعة موضوع استهداف الكتيبة النمساوية

2024-10-31 | 05:07
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ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لقوات&quot; اليونيفيل&quot; وطلب من بوحبيب متابعة موضوع استهداف الكتيبة النمساوية
ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لقوات" اليونيفيل" وطلب من بوحبيب متابعة موضوع استهداف الكتيبة النمساوية

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في السرايا اليوم واطلع منه على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شاركت فيها في واشنطن.

كما إجتمع رئيس الحكومة مع  وزير الخارجية  والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه اخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، وطلب ميقاتي من بو حبيب متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر للكتيبة النمساوية في اليونيفيل.
ودان رئيس الحكومة الاستهداف الاسرائيلي لقوات" اليونيفيل" ،مشيدا بالدور الدي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب. 
كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القاضي وبحث معه  الاوضاع  الامنية في البلاد.
ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لقوات" اليونيفيل" وطلب من بوحبيب متابعة موضوع استهداف الكتيبة النمساوية

محليات

وزارة الخارجية

الاونيسكو

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