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الاجهزة الأمنية تزيل خيماً عشوائية في الرملة البيضاء.. مراسلة الجديد تتابع تفاصيل ما جرى
2024-10-31 | 06:45
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الاجهزة الأمنية تزيل خيماً عشوائية في الرملة البيضاء.. مراسلة الجديد تتابع تفاصيل ما جرى
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كتلة الوفاء للمقاومة تواصل لقاءاتها مع الكتل النيابية .. ولقاء في هذه الاثناء مع كتلة "التوافق الوطني"
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