المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفَين حيويَين بوسط وجنوب الأراضي المحتلة

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا أيضًا مساء اليوم، هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلّة، هو السّابع هذا اليوم، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".