عاجل
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:02
صور أقمار صناعية تكشف.. العدوان يتسبّب بدمار هائل في ميس الجبل وكفركلا
04:41
بالفيديو - بعد وصف بايدن لأنصاره بـ"القمامة".. ترامب يتنقل بشاحنة قمامة بولاية ويسكونسن
04:34
بالفيديو - لليوم الثاني على التوالي.. مسيرة تستهدف سيارة على طريق عاريا
2024-10-30
فيديو - سائق المركبة المستهدفة في بشامون وشهود عيان يروون لـ الجديد لحظات العـدوان
2024-10-30
فيديو - الجديد من مكان العدوان في منطقة عاريا.. مراسلتنا تنقل المعطيات كاملة
محليات
العدو يصدر تهديداً جديداً.. مراسلة الجديد تواكب المشهد من الضاحية الجنوبية
2024-10-31 | 20:11
A-
A+
العدو يصدر تهديداً جديداً.. مراسلة الجديد تواكب المشهد من الضاحية الجنوبية
مقالات ذات صلة
جان عزيز لـ وهلق شو: هذا الإيقاع الحامي مستمر في لبنان ضمن إطار شريط جنوبي مدمر بالكامل واستهداف المربعات التي تعتبرها اسرائيل ذات قيمة في الضاحية واستكمال عمليات الاغتيال في لبنان
بالفيديو - "وقف القصف على الضاحية مقابل وقف قصف حيفا.. وحقيقة مشهد الطائرات بسماء لبنان"
العدو يواصل اعتداءاته على لبنان ويشن غارة منذ قليل على الضاحية الجنوبية .. لمتابعة البث المباشر على الرابط:
العدو يصدر تهديداً جديداً.. مراسلة الجديد تواكب المشهد من الضاحية الجنوبية
محليات
لبنان
الضاحية
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
اقرأ ايضا في محليات
22:14
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
22:14
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
22:03
مراسلة الجديد: غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء
22:03
مراسلة الجديد: غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء
21:08
مراسلة الجديد: 9 غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه الساعة
21:08
مراسلة الجديد: 9 غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه الساعة
يحدث الآن
محليات
22:14
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية استهدفت دوار الكفاءات تحديداً
محليات
22:03
مراسلة الجديد: غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء
محليات
21:08
مراسلة الجديد: 9 غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه الساعة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:12
تهديد إسرائيلي جديد لسكان مدينة النبطية بالإخلاء
2024-10-30
بكاء اصالة على المسرح خلال حفلها في عمان
17:17
فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة كرمئيل
17:23
مُلخّص ميداني من غرفة عمليّات المقاومة الإسلامية
2024-10-24
تمام نورالدين: حالة إنكار يعيشها بعض المسؤولين بشأن الـ 1701
01:26
"الاخبار" عن بري: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟
بالفيديو
بالفيديو
17:53
عدوان يطال النبطية.. الجديد تواكب التطورات لحظة بلحظة
17:02
صور أقمار صناعية تكشف.. العدوان يتسبّب بدمار هائل في ميس الجبل وكفركلا
16:53
العدو يُهدّد مدينة النبطية.. مراسل الجديد ينقل الواقع الميداني
14:14
مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024
10:22
مراسلة الجديد ترصد الغارات على منطقة البقاع
08:07
مقدمة النشرة المسائية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:25
لقاء هوكستين ونتنياهو: ثمة مشكلة!
عربي و دولي
10:25
لقاء هوكستين ونتنياهو: ثمة مشكلة!
محليات
01:29
الجمهورية: مخطط أميركي ـ إسرائيلي يتمّ تنفيذه على مراحل في لبنان
محليات
01:29
الجمهورية: مخطط أميركي ـ إسرائيلي يتمّ تنفيذه على مراحل في لبنان
محليات
03:48
بالفيديو- المشاهد الأولى للغارة التي استهدفت سيارة في منطقة عاريا
محليات
03:48
بالفيديو- المشاهد الأولى للغارة التي استهدفت سيارة في منطقة عاريا
عربي و دولي
05:43
بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران.. غضب أمني في إسرائيل!
عربي و دولي
05:43
بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران.. غضب أمني في إسرائيل!
عربي و دولي
05:49
بالصورة - تهديد جديد لسكان بعلبك
عربي و دولي
05:49
بالصورة - تهديد جديد لسكان بعلبك
محليات
01:26
"الاخبار" عن بري: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟
محليات
01:26
"الاخبار" عن بري: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024