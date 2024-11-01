العدو يصدر تهديداً جديداً.. مراسلة الجديد تواكب المشهد من الضاحية الجنوبية

جان عزيز لـ وهلق شو: هذا الإيقاع الحامي مستمر في لبنان ضمن إطار شريط جنوبي مدمر بالكامل واستهداف المربعات التي تعتبرها اسرائيل ذات قيمة في الضاحية واستكمال عمليات الاغتيال في لبنان