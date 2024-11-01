فيديو - دمار واسع على مقربة من جسر الرويس في الضاحية الجنوبية

دمار واسع على مقربة من جسر الرويس في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/GLBFp19b8N
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
دمار واسع على مقربة من جسر الرويس في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/GLBFp19b8N
كيف يبدو المشهد الميداني على الساحة اللبنانية؟.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، على رأس وفد صباح اليوم في السرايا.وتناول البحث العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والصعوبات والتهديدات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.
المشهد من دوار الكفاءات.