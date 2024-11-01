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محليات

بري لـ لاثارو: اسرائيل أهدرت أكثر من فرصة لوقف النار ولبنان يلتزم 1701

2024-11-01 | 08:29
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بري لـ لاثارو: اسرائيل أهدرت أكثر من فرصة لوقف النار ولبنان يلتزم 1701
بري لـ لاثارو: اسرائيل أهدرت أكثر من فرصة لوقف النار ولبنان يلتزم 1701

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق وتناول البحث تطورات الأوضاع الميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وخاصة الاوضاع في منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوب الليطاني وما تتعرض له مواقع هذه القوات من إعتداءات.
ونوه بري بتضحيات قوات الطوارئ وصمودها وثباتها في مواقعها في مواجهة إستهدافها من قبل العدو الاسرائيلي.

واضاف: أن إسرائيل أهدرت أقله منذ أيلول الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود .
 رئيس المجلس قدم شرحاً مسهباً لقائد اليونيفل حول التفاهم الذي أنجز مع الموفد الرئاسي الامريكي في أطار سعيه لوقف النار وتطبيق القرار 1701 .
وختم بري مؤكدا إلتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 بإعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة . 

الرئيس بري تابع أيضاً تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والاوضاع الميدانية وملف النازحين  خلال إستقباله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب .

كما استقبل رئيس المجلس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري حيث تناول البحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً قضائية
بري لـ لاثارو: اسرائيل أهدرت أكثر من فرصة لوقف النار ولبنان يلتزم 1701

محليات

نبيه بري

لبنان

اليونيفيل

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