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محليات
طيران العدو يخرق مجدداً جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عدة من بينها العاصمة بيروت
2024-11-02 | 06:49
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طيران العدو يخرق مجدداً جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عدة من بينها العاصمة بيروت
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فيديو - "إنزال بحري" في البترون.. حدث غامض وتعليق لوزير الأشغال
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