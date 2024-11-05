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محليات

بعد الحديث عن اعتقاله.. وئام وهاب يعلّق

2024-11-05 | 02:15
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بعد الحديث عن اعتقاله.. وئام وهاب يعلّق
بعد الحديث عن اعتقاله.. وئام وهاب يعلّق


كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على صفحته عبر "اكس": "يا جماعة وعيتوني من النوم مشغول بالكن، هلق ما عرفتو بعد إنو جماعة المعارضة السورية عايشين عالكذب".

أضاف، "أنا بخير تركوني نام شوي".

وتابع وهاب في تغريدة ثانية، "بعدين يخرب بيتكم شو حمير، ببرنامج طوني خليفة مبارح بالليل قلنا طالعين من كولن وكتر ما إنتو حمير وقعتو بالفخ أنا مش بأوروبا يا مساطيل".

وختم، "نعيمًا، تعيشو وتاكلو غيرها، كذابين بستغرب كيف بعد في مهابيل بتصدق هيك ناس".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلًا عن مصادر سورية معارضة أنَّ "الشرطة الألمانية اعتقلت الوزير السابق وئام وهاب في المانيا".

وكان قد اعتذر وئام وهاب عن حضور "لقاء بعذران" للطائفة الدرزية الأسبوع الفائت، بسبب السفر وأنه قد مثّل "حزب التوحيد" نائب الرئيس هشام الأعور.

كما أكّد وهاب تعليقًا على "لقاء بعذران" "نحن موافقون على كل المقررات، القرى مفتوحة للمدنيين، وأنَّ الأمن خط أحمر في الجبل والسلاح ممنوع، وأهم شيء أن تعطي الأجهزة إهتماماً لخط صيدا القديمة في الشويفات حتى لا يقع المحظور".

بعد الحديث عن اعتقاله.. وئام وهاب يعلّق

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