مراسلة الجديد تنقل الأجواء حول العملية الانتخابية في الولايات المتحدة

مراسلة الجديد من باريس: هناك وساطة فرنسية للتواصل مع الولايات المتحدة لايجاد مخرج ما لمسألة العدوان الاسرائيلي على لبنان وبداية الاسبوع المقبل اما نكون امام تقدم جدي في الملف وإما نعود الى نقطة الصفر