جلسة وزارية في السراي.. تفاصيلها مع مراسلة الجديد

النائب علي حسن خليل للجديد: الاسرائيلي لا يريد الحل ولا يريد الالتزام بالقرارات الدولية في مقابل موقف واضح جامع من لبنان بين القوى السياسية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق القرار 1701 اساسا لاي تسوية