بري: ترامب وقّع على تعهد خطي بوقف النار في لبنان في مطعم "حسن عباس"

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على أسباب نيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب حصة وازنة من أصوات اللبنانيين والعرب في ميشيغان، بالقول: "بسبب سياسة جو بايدن الذي تفرّج على قتل الاطفال في غزة ولبنان"، معلقاً على سؤال آخر عن "وعود" الرئيس الجمهوري : "هو وقّع على تعهد خطي على وقف اطلاق النار في لبنان فور فوزه في مطعم حسن عباس".

وقال بري لمستقبل ويب، أن "ما فعله الرئيس الفائز هو الاول من نوعه في تاريخ اميركا لجهتين: الاولى انه لأول مرة يفوز مرشح بالرئاسة سبق ان رسب فيها في دورة سابقة، والثانية انه حصد مجلسي النواب والشيوخ والقضاء مع الرئاسة في آن وهذا امر غير مسبوق ايضا".



ورفض بري الخوض في النقاش الدائر حول مستقبل الشيعة في لبنان، متابعاً "لأنني لا اتفاعل مع هذا النوع من الخطاب الطائفي"، لكنه شدد على أن "جميع اللبنانيين متألمون وان أحداً لا يمكنه ان يحل مكان احد".



اما عن آفاق المرحلة فقال بري أن "الكلمة الان للميدان"، مؤكداً أن "آموس هوكشتاين يمكن ان يعود الى لبنان في حال لمس موقفا اسرائيليا ايجابيا لاننا تفاهمنا، والموضوع اصبح في الملعب الاسرائيلي، ففي حال وجد هوكشتاين اي تجاوب يمكنه العودة الى بيروت حتى الـ 20 من كانون الثاني موعد انتهاء ولاية بايدن، لانجاز الاتفاق".



واثنى رئيس المجلس على "احتضان اللبنانيين للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية"، وقال: "احتضان المسيحيين لا يقل عن احتضان المسلمين، في الايام الماضية اخبروني ان اهل دير الاحمر الذين استقبلوا نازحي بعلبك، رفضوا تسميتهم نازحين وقالوا لهم نحن الضيوف وانتم اهل المنزل ".



وختم بري قائلاً : "في عام 2006 عندما جرى وقف اطلاق النار، دعوت اهل الجنوب للعودة الى منازلهم فعادوا في اليوم التالي، واليوم، في حال تم التوصل الى وقف اطلاق النار، سيعود اهل الجنوب والبقاع والضاحية الى قراهم ولو ناموا على الارض، في العام 2006 دعوتهم الى العودة وعادوا فوراً واليوم سأعيد الكرّة مرة ثانية وسيعودوا في اليوم التالي بإذن الله ".