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محليات

الصحافي محمد بركات يدخل جلسة التحقيق أمام القاضي جمال الحجار

2024-11-07 | 05:55
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الصحافي محمد بركات يدخل جلسة التحقيق أمام القاضي جمال الحجار
الصحافي محمد بركات يدخل جلسة التحقيق أمام القاضي جمال الحجار

دخل الصحافي محمد بركات صباح اليوم إلى جلسة التحقيق أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قضية تتعلق بتسليط الضوء على تقاعس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في التعامل مع أزمة النازحين اللبنانيين.

وكان بركات قد نشر عبر منصة "إكس" أنه يحمل معه أسئلة موجهة إلى الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المنتهية ولايته، حول عدة قضايا حساسة. وتشمل الأسئلة تساؤلات عن عدم تقديم المجلس أي مساعدة لمليون نازح شيعي تشرّدوا جراء الأحداث، إضافة إلى التهرّب من ممارسة صلاحيات الإشراف على أموال الخمس والزكاة. كما أشار إلى شبهات حول صرف أموال المجلس من خارج الموازنة، وتلزيم ترميم مباني المجلس في الحازمية دون إجراء مناقصة.

وتأتي هذه الملاحقة القضائية على خلفية تسليط الضوء على قضية النازحين اللبنانيين وتقاعس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن القيام بواجباته تجاههم، بحسب بركات. 
الصحافي محمد بركات يدخل جلسة التحقيق أمام القاضي جمال الحجار

محليات

محمد بركات

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