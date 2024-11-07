بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة بشأن تدمير مبنى "المنشية" في بعلبك

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة البيان الآتي:" على اثر استهداف العدو الاسرائيلي بالأمس لمبنى "المنشية" التراثي في مدينة بعلبك القريب جداً من حرم القلعة ما ادى الى تدمير هذا المبنى والحاق اضرار غير مباشرة بمحيطه التراثي والأثري، قام وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى بتكليف المدير العام للآثار الأستاذ سركيس خوري باعداد ملف مفصّل عن هذا العدوان البشع وما نتج عنه من اضرار، كما قام معاليه ايضاً بتكليف المدير العام الاستاذ خوري بالاجتماع فوراً مع سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين الأستاذ هاني شميطلي من اجل التنسيق لتقديم شكوى عاجلة امام المراجع الدولية المختصّة لمحاسبة الكيان الاسرائيلي عن افعاله التي تصيب البشر والحجر والمعالم التراثية والأثرية والتي تشكّل بالتالي جرائم حرب من الواجب محاسبته عليها سنداً لاحكام القانون الدولي".