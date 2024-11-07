بالفيديو - بلمح البصر.. لص يسرق سيدة داخل سوبرماركت في بيروت

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان، أن "ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" أصيبوا في جنوب لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

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