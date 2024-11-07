بالفيديو - بلمح البصر.. لص يسرق سيدة داخل سوبرماركت في بيروت

وقد وثقت كاميرا مراقبة في السوبرماركت حادثة السرقة وكيفية مراقبة السارق للسيدة وسائر الزبائن قبل ان يتحين اللحظة المناسبة لتنفيذ فعلته.
تمكن لص محترف من سرقة محفظة سيدة اثناء تبضعها من "سوبرماركت" في منطقة النويري ببيروت .
وقد وثقت كاميرا مراقبة في السوبرماركت حادثة السرقة وكيفية مراقبة السارق للسيدة وسائر الزبائن قبل ان يتحين اللحظة المناسبة لتنفيذ فعلته. pic.twitter.com/n41DX8UXt2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 7, 2024
وقد وثقت كاميرا مراقبة في السوبرماركت حادثة السرقة وكيفية مراقبة السارق للسيدة وسائر الزبائن قبل ان يتحين اللحظة المناسبة لتنفيذ فعلته.
تمكن لص محترف من سرقة محفظة سيدة اثناء تبضعها من "سوبرماركت" في منطقة النويري ببيروت .
وقد وثقت كاميرا مراقبة في السوبرماركت حادثة السرقة وكيفية مراقبة السارق للسيدة وسائر الزبائن قبل ان يتحين اللحظة المناسبة لتنفيذ فعلته. pic.twitter.com/n41DX8UXt2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 7, 2024
تمكن لص محترف من سرقة محفظة سيدة اثناء تبضعها من "سوبرماركت" في منطقة النويري ببيروت .
وقد وثقت كاميرا مراقبة في السوبرماركت حادثة السرقة وكيفية مراقبة السارق للسيدة وسائر الزبائن قبل ان يتحين اللحظة المناسبة لتنفيذ فعلته. pic.twitter.com/n41DX8UXt2
أعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان، أن "ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" أصيبوا في جنوب لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".