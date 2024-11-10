وصول ميقاتي الى الرياض لترؤس وفد لبنان في القمة العربية - الاسلامية غدا

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الرياض لترؤس وفد لبنان في القمة العربية - الاسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا.