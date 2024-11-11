حماس: لاستراتيجية عربية إسلامية تحفظ القضية الفلسطينية

واكد " ضرورة الخروج باستراتيجية عربية إسلامية تحفظ القضية الفلسطينية وتوقف آلة القتل الصهيونية وتحقق تطلعات شعبنا بوقف الحرب وإنهاء الحصار"، معتبراً ان "الاحتلال الإسرائيلي يعرقل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار من خلال سياسة المراوغة والتعطيل التي تتبعها حكومة الاحتلال برئاسة المجرم نتننياهو".

وقال: "نحن منفتحون على كل المبادرات التي من شأنها وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإغاثة شعبنا والوصول لصفقة تبادل".

وثمن "الموقف اللبناني الداعم لشعبنا الفلسطيني ونحيي إخواننا في المقاومة اللبنانية الذين يسطرون أروع البطولات دفاعًا عن لبنان ودعما لغزة".