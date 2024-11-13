"الانباء الكويتية": إيران أبلغت الحزب تكفلها بإعادة إعمار الجنوب والضاحية وبعلبك - الهرمل

ولفتت الصحيفة الى ان هذه الخطوة، التي بدأ الحزب تعميمها على مناصريه وأبناء بيئته، تأتي كتأكيد على الدعم الواسع الإيراني، تحت شعار: ممنوع هزيمة الحزب وتاليا سقوطه.

وفي مقابل هذا الدعم، اضافت الصحيفة ، يدرك الحزب وجمهوره انه لا بد من دفع أثمان كبيرة، وقد دفعت سلفا باغتيال إسرائيل قادة الحزب وعلى رأسهم حسن نصرالله، ثم هاشم صفي الدين.

وقال مصدر كبير في "الثنائي" لـ "الأنباء": "الحرب الإسرائيلية تستهدف الهوية اللبنانية، وان كان عنوانها الظاهر القضاء على الطائفة الشيعية بتدمير مقومات الحياة لبيئتها، والتركيز على فصلها عن المكون الوطني اللبناني من طريق عزلها".