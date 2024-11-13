"الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية على بلدات لبنانية".. إليكم بيان وزارة الصحة!

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان، أعلن حصيلة سلسلة غارات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات لبنانية، وهي غير نهائية في انتظار التحقق من هوية أشلاء تم رفعها من أماكن الاستهداف وذلك وفق التالي: