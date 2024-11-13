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محليات

"الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية على بلدات لبنانية".. إليكم بيان وزارة الصحة!

2024-11-13 | 10:31
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&quot;الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية على بلدات لبنانية&quot;.. إليكم بيان وزارة الصحة!
"الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية على بلدات لبنانية".. إليكم بيان وزارة الصحة!

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان، أعلن حصيلة سلسلة غارات شنها العدو الإسرائيلي على بلدات لبنانية، وهي غير نهائية في انتظار التحقق من هوية أشلاء تم رفعها من أماكن الاستهداف وذلك وفق التالي:

- دوحة عرمون صباح اليوم: ثمانية شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء إضافة إلى 17 جريحا وأشلاء. 

- بعلشميه أمس: 8 شهداء من بينهم طفلان و سيدتان إضافة إلى 5 جرحى وأشلاء. 

- جون أمس: 20 شهيدا من بينهم ثمانية أطفال وثماني نساء إضافة إلى 12 جريحا وأشلاء. 

- دير قانون رأس العين السبت الماضي: 20 شهيدا و 19 جريحا

- علمات الأحد الماضي: 25 شهيدا من بينهم 9 نساء و 7 أطفال إضافة إلى سبعة جرحى وأشلاء.
"الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية على بلدات لبنانية".. إليكم بيان وزارة الصحة!

محليات

وزارة الصحة

وزارة الصحة العامة

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سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية فجراً
غارة اسرائيلية في هذه الاثناء في محيط منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية

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إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب
14:04

إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط وخمسة جنود من لواء غولاني في اشتباك عنيف وقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد لقي الجنود الستة مصرعهم في معركة قريبة المدى مع مقاتلين من حزب الله.

14:04

إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ضابط وخمسة جنود من لواء غولاني في اشتباك عنيف وقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد لقي الجنود الستة مصرعهم في معركة قريبة المدى مع مقاتلين من حزب الله.

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