وزارة الصحة تستنكر العدوان الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس أدى إلى سقوط اثني عشر شهيداً، كذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".