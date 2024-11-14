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محليات

وزارة الصحة تستنكر العدوان الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني

2024-11-14 | 16:37
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وزارة الصحة تستنكر العدوان الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني
وزارة الصحة تستنكر العدوان الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس أدى إلى سقوط اثني عشر شهيداً، كذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

وكررت الوزارة إدانتها هذا الاعتداء الهمجي على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية علماً أنه الاعتداء الاسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين.

وأضافت إلى إنه "من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الانسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون  أي رادع".
 
 
وزارة الصحة تستنكر العدوان الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني

محليات

وزارة الصحة

لبنان

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