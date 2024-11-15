الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الجمهورية: محاولة تعويض فشل الميدان باستهداف المدنيّين

2024-11-15 | 01:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجمهورية: محاولة تعويض فشل الميدان باستهداف المدنيّين
الجمهورية: محاولة تعويض فشل الميدان باستهداف المدنيّين

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول:

بعد مرور حوالى شهر ونصف على بدء العملية البرّية الإسرائيلية على لبنان، وذلك في الأول من تشرين الأول 2024، لا تزال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية تتمركز على بُعد عشرات الأمتار من الحدود الشمالية للدولة العبرية.

وعلى رغم من الحملات الدعائية التي قام بها جيش العدو من تصوير لجنوده على تخوم بلدات لبنانية وداخل أحيائها، إذ إنّ عمليات التصوير هذه كانت موجّهة للداخل الإسرائيلي، وذلك لرفع المعنويات، فما أن ينتهي التصوير حتى تتراجع الدبابات محمّلة بالجنود إلى داخل الكيان.

وعلى رغم من كل ذلك، وبعد الخسائر الجسيمة التي أصابت جيش العدو وجنوده، التي أدّت إلى قتل العديد منهم مع تدمير أكثر من 40 دبابة ميركافا، هذه الدبابة التي تشكّل مفخرة الصناعات الحربية الإسرائيلية، شهدت الجبهة الشمالية عدم إقبال جنود الاحتياط على الالتحاق بوحداتهم القتالية.

لقد زجّ العدو بأكثر من 6 فرق قتالية على الجبهة الشمالية، وتضمّ حوالى 50,000 جندي، وكل هذه الفرق مع ما تتمتع به من تغطية جوية وأساطيل بحرّية لا مثيل لها، لم تستطع التقدّم، واحتلال بضع بلدات في الجنوب اللبناني، بل إنّ عملياتها اقتصرت على الغارات المدمّرة التي أصابت البنى التحتية المدنية، والتي أدّت إلى دمار لم تشهده أوروبا حتى إبان الحرب العالمية الثانية، والتي نتج منها تهجيراً ممنهجاً لأكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن لبناني.

أهداف قديمة وخطط جديدة

لم تنفع الخطط العسكرية للعدو الصهيوني باختراق خط الجبهة، وذلك على رغم من مشاركة جنرالات الجيش الأميركي، ولا سيما القيادة الوسطى التي تشرف على العمليات العسكرية بحجة التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والدفاع عن الكيان الصهيوني، وقد حدا ذلك بقيادة جيش العدو لوضع خطط جديدة لعمليات الاختراق البري، هذه الخطط التي قد تتضمّن رؤيا جديدة للعمليات ومداها الجغرافي، في محاولة لإنقاذ ماء الوجه للعدو الذي بات محشوراً في الزاوية، وقد انعكس ذلك تدميراً لصورة الجيش الذي لا يُقهَر وفقدان ما كان يُعرف به من قوة المباغتة، فكل العمليات باتت مكشوفة، وفي كثير من الأحيان هنالك استعادة لسيناريوهات وخطط عسكرية سبق لجيش الاحتلال أن اختبرها إبان حرب العام 2006، وكأنّ العدو يحاول الانتقام لما حدث له من إخفاقات إبان هذه الحرب، فهو لا يريد استعادة معارك وادي الحجير، حيث تحطّمت دبابات الميركافا وانقلبت على ظهرها تحت ضربات المقاومين، وكذلك هو لا يُريد استعادة معارك مارون الراس وبنت جبيل والخيام.

من هنا، فإنّ الجيش الإسرائيلي ينكفئ عن مخاطرة التقدّم، وكأنّ عقدة حرب 2006 تتحكّم بكل أدائه. هذه الحرب التي انعكست على الاستراتيجيا الإسرائيلية، والتي أخرجت دبابات الميركافا من المعركة، ممّا أثّر على مبيعاتها في دول عدة التي ألغت عقودها مع الدولة العبرية.

رخصة للقتل

في مقابل هذه الإخفاقات، راحت قوات العدو تكثّف من غاراتها لتبلغ مجمل نواحي الوطن. وبان للقاصي والداني أنّ المقصود هو لبنان لا أكثر ولا أقل. فمن الجنوب إلى الضاحية والشمال والبقاع وصولاً إلى أقاصي عكار وعلى بُعد أكثر من 150 كم من الحدود، تشتدّ الاستهدافات وتزداد قوة القنابل المستعملة، ولم توفّر القذائف العنقودية والانشطارية وقذائف الفوسفور الأبيض وتلك المشبّعة باليورانيوم، وكلّها قذائف محرّمة دولياً، المناطق السكنية، ولا سيما أماكن النزوح، في صورة سوريالية يتشارك فيها الجميع في هذه الجريمة الهمجية التي لم تشهد لها الحروب مثيلاً لها.

فلا شيء، لا شيء على الإطلاق يبرّر هذه الوحشية لجيش العدو وداعميه، ويبدو أنّ الإسرائيلي يستفيد من الفترة الزمنية بين أفول بايدن واستلام ترامب لصلاحياته الدستورية في العشرين من كانون الثاني من العام 2025، هذه الفترة التي تُعرف بـ»البطة العرجاء» أي Lame duck. وقد منحت الإدارة القديمة لنتنياهو رخصة للقتل خلال هذه الفترة.

إطمئنوا قوات الجحيم لن تقوى على لبنان

إنّه مذكور في الكتاب المقدّس في (تثنية الاشتراع) من العهد القديم، أنّ «موسى نظر إلى الشمال، نحو جبال لبنان وقال: «وهذا الجبل؟» أجاب الله وقال: «أغمض عينيك، هذا الجبل هو وقفٌ لي، لن تطأه قدماك لا أنت ولا الذي سيأتي من بعدك». وهكذا، فلبنان هو وقفُ الله الآن وإلى الأزل، ولن تستطيع أن تطأه لا أقدام أتباع موسى ولا جنوده.

 

الجمهورية: محاولة تعويض فشل الميدان باستهداف المدنيّين

محليات

لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارات عنيفة على الغبيري صباحاً
الشرق الأوسط: أميركا تُسلّم برّي مسودة لمقترح هدنة

اقرأ ايضا في محليات

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية
02:50

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجه جيش العدو تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية في تغريدة عبر إكس، جاء فيها: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"

02:50

بالصور - تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجه جيش العدو تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية في تغريدة عبر إكس، جاء فيها: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024