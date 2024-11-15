غارات عنيفة على الغبيري صباحاً

وكان قد أصدر المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، إنذاراً جديداً لسكان منطقة الغبيري، مهددًا بإخلاء فوري للمباني المحددة على الخرائط المرفقة، بالإضافة إلى المباني المجاورة لهم.

وأشار أدرعي إلى "أن تلك المباني تضم منشآت ومصالح تابعة لحزب الله"، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي سيستهدفها في المستقبل القريب".

وشدد أدرعي في الإنذار على "ضرورة مغادرة السكان لتلك المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".

كما شهدت الضاحية الجنوبية، وتحديداً منطقة الغبيري، إطلاق نار كثيف لتحذير السكان بضرورة الإخلاء في ظل التهديدات الإسرائيلية الصباحية.