تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية المتواجدين في برج البراجنة والغبيري تحديداً بوجوب الإخلاء فوراً

حزب الله: ندين الاستهداف الصهيوني المتعمد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية إن هذا الاستهداف ليس إلا جزءاً من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم